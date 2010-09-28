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Dünya

MEDVEDEV 18 YILLIK BELEDİYE BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI MOSKOVA (A.A)

28 Eylül 2010 11:27

-MEDVEDEV 18 YILLIK BELEDİYE BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI MOSKOVA (A.A) - 28.09.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'u görevden aldı. Kremlin sözcüsü, Lujkov'un Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medvedev'in güvenini kaybettiği için görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Rusya Anayasası, Devlet Başkanına Moskova belediye başkanı ve bölgesel valileri görevden alma yetkisi tanıyor. Bu arada, Çin ziyaretini sürdüren Medvedev, Lujkov'un yerine vekaleten Vladimir Resin'i belediye başkanı olarak atadı. Rus basınında, Lujkov'un birkaç gün içinde istifa edeceği haberleri yer alırken, Lujkov ise böyle bir planının bulunmadığını açıklamıştı. Son dönemlerde Kremlin yanlısı medyanın ve Kremlin'den bazı yetkililerin açıkça eleştirdiği Lujkov, Avusturya'daki tatilini dün sona erdirip ülkeye dönmüştü. Ülkenin daha güçlü bir devlet başkanına ihtiyacı olduğu ve 2012 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde daha güçlü bir adayın ortaya çıkması gerektiği açıklamasıyla Kremlin'in tepkisini çeken Lujkov, sert eleştirilerin ardından geçen hafta Avusturya'ya tatile gitmişti. Rus devlet televizyonu 18 yıldır Moskova Belediye Başkanlığını yürüten Lujkov ile eşinin yolsuzlukluklarını gündeme taşırken, Kremlin'den adı açıklanmayan yetkililer de Lujkov'un istifa etmesi gerektiğini savunmuşlardı. 

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