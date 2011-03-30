Medjedovic: Krizde, Türk otomotiv endüstrisi dünyaya örnek oldu

T24- Automechanika Istanbul 2011 Uluslararası Otomotiv, Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı bu yıl 07-10 Nisan tarihleri arasında kapılarını açacak. 40’ın üzerinde ülkeden 1.000 kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarın katılımcılarından Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Aleksandar Medjedovic, Türkiye'nin krizdeki hizmetten taviz vermeyen duruşuyla örnek teşkil ettiğini belirtti.









Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover- Messe International Istanbul tarafından 2 yılda bir düzenlenen Automechanika Istanbul 2011 Uluslararası Otomotiv, Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı bu yıl 07-10 Nisan tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuara 40’ın üzerinde ülkeden 1.000 katılımcı ve 100’ün üzerinde ülkeden ziyaretçi bekleniyor. Automechanika Istanbul ile eşzamanlı düzenlecek Petroleum Istanbul ise, akaryakıt dünyasını bir araya getirecek.

12 ülkede, 13 şehirde düzenlenen Automechanika fuarları içinde Frankfurt Automechanika’dan sonra ikinci sırada yer alan Automechanika Istanbul 2011’de, motorlu araçlara yönelik tüm parçaların yanı sıra, tamir ekipman ve gereçleri, otomobil bakım ürünleri, dış yüzey ekipmanı, güvenlik ve araç içi eğlence sistemleri, tuning ve gövde tasarım ürünleri, lastik ve egzozlar da yer alıyor. Bu yıl üç yeni salonun açılmasıyla, fuarın net sergi alanı bir önceki fuara göre yüzde 50’nin üzerinde genişledi.



Kühnel: Türkiye, Automechanika için çok uygun bir ülke





Ticari araç üretiminde dünya 9'uncusu, Avrupa’nın 2'inci büyük çelik üreticisi olan, ayrıca otobüs üretiminde Avrupa lideri konumundaki Türkiye’nin, Automechanika Fuarı’nı düzenlemek için çok uygun bir ülke olduğunu belirten Hannover-Messe International Istanbul Genel Müdürü Alexander Kühnel, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktadaki stratejik konumuyla Türkiye’nin, dünyanın her yerinden otomotiv yedek parça endüstrisi şirketlerine bir çok iş ve yatırım fırsatı sunduğunu söyledi.



Medjedovic: Türk otomotiv endüstrisi, kriz zamanlarındaki pozisyonu ile dünyaya örnek oluyor



Toplantıda konuşan Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Aleksandar Medjedovic ise; Türk otomotiv endüstrisinin kriz zamanında sağlam pozisyonu ve daimi stratejileri ile Avrupa pazarına ve diğer pazarlara örnek olduğunu söyledi. Medjedovic:

“Automechanika Istanbul, hiçbir krizde Türk otomotiv endüstrisine hizmet verme misyonundan taviz vermedi, 2011’de de vermeyecek. Automechnika’nın bu 10. Yılında amacımız, başta komşu ülkeler olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçilerle, uluslararası katılımda artış sağlamak olacak.“



Akıncı: Automechanika ve Petroleum ayrılmaz parçalar



Enerji Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa Akıncı, yakıt olmadan araç, araç olmadan yakıt olmadığını belirterek, bu sebeple 1993 yılından beri Autmechanika Istanbul 2011 ve Petroleum Istanbul Fuarları’nı eşzamanlı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taşıt Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Celal Kaya, 2001 yılından bu yana Automechanika’yı desteklediklerini belirterek, fuarın Türk otomotiv endüstrisine olan önemli katkısının altını çizdi. Kaya, "Türkiye dünya pazarında artık bir maraton koşuyor. Ve bu anlamda dünya pazarının da göz bebeği konumunda" dedi.

Fuara “Partner Ülke” olarak katılan Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Dusan Spasojevic, Sırbistan olarak otomotiv sektöründe pozitif gelişmelere vesile olacak Automechanika Istanbul’un partner ülkesi olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Partner Ülke Sırbistan





Dünya otomotiv sektörünün son yıllarda yükselen yıldızı Sırbistan da, Automechanika Istanbul 2011’in Partner Ülkesi. Sırbistan fuarda, kendisine ayrılan özel alanda 10 katılımcı firma ile yer alacak.

Sırbistan'ın partner ülke olarak kabul edilmesinde, pek çok ülkeyle olduğu gibi Türkiye ile de son yıllardaki gelişen ticari ilişkilerinin önemli yeri var. Sırbistan ve Türkiye'nin otomotiv endüstrileri, ortaklıklar ve yeni yatırımlar açısından yüksek potansiyel taşımakta.

Sırbistan'ın Automechanika Istanbul 2011’in partner ülkesi olarak seçilmesi, hem Sırbistan otomotiv endüstrisinin, hem de diğer ülkelerin endüstrilerinin gelişmesi, iletişim ağının genişlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Sırbistan otomotiv yedek parça endüstrisi fuarda, Sırbistan Ticaret Odası'nın organize ettiği özel alanda bulunacak. 10 Sırp firması, fuarda firmalarını, ülkelerinin sektördeki yerini, yurtiçi üretim kapasitelerini ve ürünlerini tanıtacak.

