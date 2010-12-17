Medipol’ün projesini Koruma Kurulu da onayladı

T24 - Mehmet Demirkaya

Sözün bittiği yer

Geçmişte verilen izinler

Maliye Bakanlığı’ndan tahsis ile alınan, Beykoz Kavacık’taki 220 bin metrekarelik araziye kurulacak olan, İstanbul Medipol Üniversite projesine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu da onay verdi. Kurul’un yaptığı küçük değişiklikler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, oy çokluğu ile kabul edildi. CHP’li meclis üyesi Yüksek Mimar Mehmet Yıldız, “Yeşil alan ve park alanları inşaata açılıyor. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bugün bir kez daha Medipol’ü gündemine aldı.İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu olan Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı, Maliye’den üniversite yapmak için ön izinle aldığı, Beykoz Kavacık’taki, yaklaşık 220 bin metrekarelik arazinin imar planlarının değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmuş ve yaklaşık 2 ay önce istenen plan değişikliği, Belediye tarafından kabul edilmişti.Ancak, bölgenin SİT alanı olması nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planı, onay için İstanbul 6 Noli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi.Kurul 2 ay içinde incelemesini tamamladı ve yaptığı küçük değişikliklerle birlikte planı yeniden Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi. Koruma Kurulu’nun istediği değişikliklerle ilgili İmar Komisyonu Raporu bugün Mecliste görüşüldü.Raporla ilgili söz alan CHP’li belediye meclis üyesi yüksek mimar Mehmet Yıldız, plan değişikliği ile parklar, çocuk bahçeleri ve karayolu koruma kuşağını kapsayan yaklaşık 220 bin metrekarelik 3. derece doğal sit alanının, 8 katlı yapılaşma şartıyla imara açıldığını belirtti. Koruma Kurullarının bir ölçüde sınırlayıcı, denetleyici bir işlev gördüğünü vurgulayan Yıldız daha sonra şunları söyledi:“Koruma Kurulları yanlışları düzeltiyordu. Ancak Kurullar da dönüştürüldü. Artık Belediyelerin vermediği imar iznini neredeyse verecek yapıya getirildi. Şimdi böyle bir kurul kararını görüşüyoruz.Doğal Sit Alanı; yeşil alan, ve park alanları 8 katlı binalara izin verilerek inşaata açılıyor. Planlama ilkeleri ve teknik açıdan sözün bittiği yerdeyiz. Ne söylenebilir ki? Sadece şunu söyleyebilirim:Mülkiyet Hazinenin, hükümet sizin. 220 bin metrekare halkın arazisini istediğinize verebilirsiniz. Çoğunluğunuz var. Parmaklar sizin, gökyüzü Allahın. Ellerinizi istediğiniz yüksekliğe kaldırıp istediğiniz kat yüksekliğini verebilirsiniz. Ama bunun verilecek hesabı olduğunu da bilmeniz gerekiyor”.Daha sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Ergün Turan, Mehmet Yıldız’ın, Nurettin Sözen döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmar Daire Başkanı olduğunu ve o dönemde bir özel üniversiteye(Koç Üniversitesi’ne) orman arazisi içinde imar izni verildiğini söyledi.Konuşmalardan sonra yapılan oylamada Medipol Üniversitesi ile ilgili imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.