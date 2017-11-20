Medipol Mega Üniversite Hastanesi "İSKİF 2017" fuarına katıldı

İSTANBUL,(DHA)-MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul WOW otelde 17-18 Kasım tarihleri arasında bu yıl 6’ncısının düzenlendiği, İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı ‘İSKİF 2017’ye katıldı.Tüm sektörlerden prestijli kurumların “milli istihdam seferberliği” kapsamında katıldığı fuarda, Medipol standına yoğun ilgi gösterildi.

Etkinlik, İstanbul Valiliği, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirildi. İş başvurularının alındığı fuar, istihdamı teşvik ederek işsizliğin azalmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.

Fuarı ziyaret eden Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, “Medipol Mega Üniversite Hastanesi olarak kurulduğumuz günden bu yana sayısız kişiye iş imkanı sunduk. Biz de bu etkinliğe destek vererek istihdamı daha da arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

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