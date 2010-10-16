MEHMET DEMİRKAYA / T24





İstanbul’un dört bir yanında açtığı hastaneler ile kamuoyunun dikkatini çeken Medipol için yeni bir imar planı değişikliği yapıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yeni kampüsü için Beykoz/Kavacık’taki 220 bin metrekarelik arazinin planları değiştirildi.



İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu olan Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı, Maliye’den ön izinle aldığı Beykoz Kavacık’taki, yaklaşık 220 bin metrekarelik arazinin imar planlarının değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında yapılan, Beykoz Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda söz konusu arazi "Parklar çocuk bahçeleri oyun alanları ", "Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı" ve "Oto Terminali" alanında kalmaktaydı.



Vakıf, kendisine ön izinle verilen bu arazinin imar planlarının değiştirilerek, “Özel Eğitim” alanına alınmasını istedi.



Söz konusu imar planı değişikliği teklifi, CHP’lilerin hayır oyuna karşın Belediye Meclisi’nde kısmen değiştirilerek kabul edildi.





Metropolde bir Medipol



Geçen yıl kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucusu, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı. Vakfın kurucusu ise Dr. Fahrettin Koca. Vakfın diğer yönetim kurulu üyeleri ise Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, Prof. Dr. Ömer Ceran, Dr. Tuncay Aksoy, Özer Koca ve Zeki Ağralı’dan oluşuyor.



Fahrettin Koca’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Vakıf ve şirketlerin İstanbul’un dört bir yanında hastane ve hastane projeleri bulunuyor. Unkapanı’ndaki TEKEL’in ünlü binasını alarak kamuoyunun dikkatini çeken Medipolitan şimdi Beykoz’a uzandı. Yenibosna, Esenler, Göztepe, Unkapanı ve Beykoz, sadece metropolün değil aynı zamanda Medipolitan’ın da birer adresi.





Haksağ’dan Medipolitan’a



Fahrettin Koca, Medipolitan’ı kurmadan önce, kurucuları arasında İskender cemaatinin ünlü lideri Mahmut Esat Coşan’ın da bulunduğu Haksağ Sağlık Hizmetleri A.Ş’de bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı. Haksağ A.Ş. geçen yıl iptal edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın burada tedavi görmesi ve Başbakan Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın burada doğum yapması Medipol Hastanesi’nin prestijini arttırmıştı. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Naci Karacoğlan aynı zamanda Medipolitan Vakfı’nın da yönetim kurulu üyesi.





Arazi nasıl tahsis edildi?



CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi yüksek Mimar-Mühendis Mehmet Yıldız, imar planı değişikliğinden önce bu kadar büyük bir arazinin Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı’na nasıl tahsis edilmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. “Bu kadar büyük bir arazi herkese kolay tahsis edilemez” diyen mimar Yıldız, imar planı değişikliği ile 1,5 emsal inşaat artışı ve 10 kat yapılaşma izni verildiğini belirtti.



Bölgenin parka, oto terminaline ihtiyacı yok muydu diye soran Yıldız daha sonra şunları söyledi:



“Bu kadar yüksek yoğunlukta bölgenin doğal yapısı kalır mı? Koruma Kurulları buna nasıl onay verecek? Normal dönemlerde olsa, 10 yıl önce olsa bu plan için dünya ayağa kalkardı. Devlet arazileri bir şekilde el değiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni planına göre İstanbul, lisans değil, yüksek lisans eğitimi veren bir kent olması öngörülüyordu. Bu doğru bir karardı. Çünkü yeni kurulacak üniversiteler Eskişehir gibi illere kaydırılmalı. Böylelikle İstanbul’a nüfus akışı engellenmeli. Yeni Eskişehirler oluşturulmalı. Ama bu şekilde özel üniversitelere izin verilerek bu kural çiğneniyor”.





