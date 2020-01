Medipol Başakşehirli Hakan Özmert: "Bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir\'in Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Başakşehirli Hakan Özmert açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri iyi çalıştıklarını söyleyen Hakan, \"Bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hafta da lider olmak bizi çok mutlu etti. Ama her şeyden önemlisi bir oyunumuz var ve bunu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Her takıma karşı farklı oynuyoruz. Bugün de bunu yaparak kazandık. İnşallah bunu yaparak hedefimize adım adım ulaşırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakan Özmert\'in açıklamaları