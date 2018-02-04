T24 LogoT24 Logo
Spor

Medipol Başakşehirli futbolculardan Mehmetçiğe destek

Emre Belözoğlu, sahaya; Afrin'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandıyla çıktı Adebayor attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi Arda Turan: "Dualarımız onlarla" Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözo

04 Şubat 2018 20:31

Emre Belözoğlu, sahaya; Afrin\'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandıyla çıktı

Adebayor attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi

Arda Turan: \"Dualarımız onlarla\"

Medipol Başakşehir\'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadıkları maç öncesi kaptanlık pazu bandına Afrin\'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ve şehitlerimizin anısına özel bir arma taktı. Emre, Afrin\'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile sahaya çıktı.
ADEBAYOR\'DAN ASKER SELAMI
Medipol Başakşehir\'in Togolu oyuncusu Emmanuel Adebayor da, Atiker Konyaspor maçının 36\'ncı dakikasında attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi. İstanbul ekibinin taraftarları da Adebayor\'un bu hareketine asker selamıyla karşılık verdi.
ARDA TURAN: \"DUALARIMIZ ONLARLA\"
Öte yandan Arda Turan da, karşılaşma öncesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Afrin operasyonunda şehit düşen Mehmetçiklerimizin mekanı cennettir. Allah geride kalan, mücadele eden kahraman askerlerimize de güç kuvvet versin. Dualarımız onlarla...\" ifadelerini kullandı.

KONYA / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emre BelözoğluAfrinTürk Hava KuvvetleriTuranBaşakşehirAtiker KonyasporZeytin Dalı HarekatıEmre AfrinADEBAYOR ASKER SELAMI Medipol Başakşehir TogoluEmmanuel AdebayorAdebayorARDA TURANONLARLA" ÖteArda TuranTwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24