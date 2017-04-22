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Spor

Medipol Başakşehirli futbolcular muhabirlere saldırdı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası olaylar yaşandı

22 Nisan 2017 22:56

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikâyetçi oldu.

Maç sonunda teknik direktörler basın toplantısı yaparken Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arka taraftan bir taraftar küfür etti. Bunun üzerine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, ardından da A Spor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım’a saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.

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