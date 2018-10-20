Medipol Başakşehir'in teknik direktöründen Arda Turan'a övgü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk ettiği maçta cezası biten Arda Turan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ise maç öncesinde yaptığı açıklamalarda, şarkıcı Berkay Şahin'in burnunu kıran ve eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunan Turan için, "Enerjisi çok iyi, idmanlarda da çok iyi çalışıyor" yorumunda bulundu.

Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan, geçtiğimiz sezonda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle başlayan 10 maçlık cezasını tamamladı ve maça yedek kulübesinde başladı. Bu durum üzerine konuşan Avcı, "Arda Turan'ın cezası bitti. Çok iyi çalışırken 1 ay evvel sakatlık yaşamıştı. Tekrar çalışmaya başladı. Enerjisi çok iyi, idmanlarda da çok iyi çalışıyor. Adım adım planlarımıza dahil olacak." dedi.

Ne olmuştu?

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçen günlerde Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i “Evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek taciz etmişti. Turan, bu sözleri duyan ve kendisiyle konuşmak isteyen Berkay’ın burnunu kırarken; şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye de silahla giderek şarkıcıya “Senin karın olduğunu bilmiyordum” demişti.

Turan'ın silahı hastanede yaşanan tartışmada ateş almış ve savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı. Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlenirken; "Tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Arda Turan'ın 12,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.