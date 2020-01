Medipol Başakşehir'den Kızılay'a 15 araç bağışı

İSTANBUL,(DHA) -

Medipol Başakşehir, Kızılay\'ın insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla örnek bir bağışa imza attı.

Medipol Başakşehir, Kızılay\'ın ülke genelindeki insani yardım çalışmalarında kullanılmak üzere \'İyilik Filosu\'na 15 araç bağışladı. Başta kan bağışı olmak üzere Kızılay ile birçok yardım çalışmasını hayata geçiren Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, bu desteğiyle adeta \'İyilik Ligi\'nin şampiyonu oldu. Türk Kızılayı; sadece afet dönemlerinde değil, yıl boyunca kan, afet müdahale, sağlık, sosyal yardım alanlarında sunduğu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araçlardan oluşan \'İyilik Filosu\' projesini hayata geçirmişti. 15 aracın teslim törenine Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan katıldı.

İSMAİL HAKKI TURUNÇ: \"İYİLİK FİLOMUZA\' EN BÜYÜK DESTEK MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜMÜZDEN GELDİ. \"

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, \"Kızılayımız sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıyor. Ülkemizin dört bir yanını iyilik ağı gibi saran şubelerimiz ve Genel Müdürlüğümüz ile insani yardım çalışmalarını sürdürürken ihtiyacımız olan araçlar için bir proje geliştirdik. \'İyilik Filomuza\' en büyük destek Medipol Başakşehir Futbol Kulübümüzden geldi. Bu desteğin, tüm spor camiasına örnek olmasını dileyerek Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve tüm Başakşehir camiasına ihtiyaç sahiplerin adına teşekkür ederiz\" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ : \"BUGÜN DE OLDUĞU GİBİ HER ZAMAN KIZILAY\'IN YANINDAYIZ

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün Kızılay\'ın insani yardımda bir dünya markası olduğunu hatırlatarak, \"Kızılayımıza, insani yardım çalışmalarında elimizden geldiğince destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de olduğu gibi her zaman Medipol Başakşehir ailesi olarak Kızılay\'ın yanındayız\" diye konuştu.

Törende 3\'ü İstanbul\'da olmak üzere 15 Kızılay şubesine araçların anahtarları teslim edildi. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü\'nün \'İyilik Filosu\'na bağışladığı araçlar İstanbul\'da Tuzla, İstiklal ve Başakşehir Kızılay Şubeleri ile ülke genelinde ise Aksaray, Samsun Canik, Gümüşhane, Bitlis, Sinop, Bursa Orhangazi, Kırıkkale, Trabzon, Kırklareli, Edirne, Iğdır ve Yozgat Kızılay Şubeleri tarafından insani yardım çalışmalarında kullanılacak.