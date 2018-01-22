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Spor

Medipol Başakşehir'den Dursun Özbek'e teşekkür mesajı

Mustafa Cengiz tebrik edildi İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'e teşekkür mesajı yayınladı

22 Ocak 2018 21:24

Mustafa Cengiz tebrik edildi

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir Kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray\'ın eski başkanı Dursun Özbek\'e teşekkür mesajı yayınladı. İstanbul ekibi ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Mustafa Cengiz\'i de kutladı.
Kulüpten yapılan kısa açıklamada, \"Sayın Dursun Özbek\'e, Galatasaray Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı\'na vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu\'nda başkanlığa seçilen Sayın Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu\'nu tebrik eder, başarılar dileriz\" denildi.

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