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Spor

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sona erdi

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı

14 Aralık 2018 21:55

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. 
Teknik ısınmayla antrenmana başlayan turuncu lacivertli ekip, sonrasında çabukluk çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Ardından yapılan 5’e 2 pas çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.
Turuncu lacivertliler, yarın saat 19.00’da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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