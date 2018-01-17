Medipol Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Medipol Başakşehir\'in Barcelona\'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Barcelona\'dan kiralanan Arda Turan\'a görev verilmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman eksikliği bulunan Arda Turan\'a bu maçta şans tanımadı.

Yıldız futbolcu Barcelona formasıyla bu sezon hiçbir resmi maçta forma şansı bulamamıştı.