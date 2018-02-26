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Spor

Medipol Başakşehir'de Arda Turan, Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkartıldı

İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'e, milli futbolcu Arda Turan'dan kötü haber geldi

26 Şubat 2018 21:03

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak Medipol Başakşehir\'e, milli futbolcu Arda Turan\'dan kötü haber geldi.
İstanbul ekibinin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Arda Turan\'ın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
\"Futbolcumuz Arda Turan\'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır.\"

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