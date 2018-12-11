Medipol Başakşehir zirvede tek başına!

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin birçoğunun puan kaybettiği haftayı Medipol Başakşehir iyi değerlendirdi. Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etti ve en yakın rakibiyle olan puan farkını 7'ye yükseltti.

Afyon'da oynanan maçta oyunun kontrolü Medipol Başakşehir'deydi. Maçın ilk dakikasından itibaren Ankaragücü önünde baskı kuran Medipol Başakşehir 7. dakikada Visca'nın attığı şık gollle 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarıda da önde olmanın avantajını iyi kullanan Medipol Başakşehir topa sahip olan takımdı. Ankaragücü'nün tehlikeli atak bulmasına şans tanımayan Medipol Başakşehir, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 33 yaparken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.