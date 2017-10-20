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Spor

Medipol Başakşehir yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Hoffenheim'a 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, İstanbul'a döndü

20 Ekim 2017 22:10

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3\'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Hoffenheim\'a 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, İstanbul\'a döndü.
İstanbul ekibi, Almanya\'dan kalkan uçakla TSİ 18.00\'de Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı. Futbolcular ve teknik heyete, Başkan Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.
Medipol Başakşehir yarın yapacağı antrenman ile Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Başakşehir kafilesinin havalimanından görüntüleri
-Detaylar

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