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Spor

Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi 

04 Mayıs 2021 23:30

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta "usulsüz seyirci alınması", Helenex Yeni Malatyaspor'un da "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın "sportmenliğe aykırı açıklamaları", Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı. Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği ifade edildi.

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