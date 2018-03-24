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Spor

Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisaspor maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,(DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisaspor deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti

24 Mart 2018 15:41

İSTANBUL,(DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisaspor deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. 
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık yaplan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Engelli pas ve dar alanda kısa pas ile devam eden antrenmanın son bölümünde 5\'e 3 top kapma çalışması yapıldı. 
Çalışmada milli takımlarda bulunan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Manuel da Costa, Adebayor, Bajic, Visca ve Epureanu yer almazken, sakatlığı devam eden Mossoro ve izinli olan Emre Belözoğlu da antrenmanda yer almadı.

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