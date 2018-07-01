Medipol Başakşehir sezonu açıyor

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Süper Lig'de 10 Ağustos'ta başlayacak olan 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başlayan turuncu-lacivertli ekip ilk çalışmasını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirecek.

Medipol Başakşehir akşam saatlerinde başyacak antrenman sonrası çalışmalarına bir süre İstanbul'da devam edecek. Kulübün daha sonra 9 Temmuz Pazartesi günü kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gitmesi bekleniyor. 23 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışacak turuncu-lacivertliler, daha sonra tekrar İstanbul'a dönecek.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, yeni sezonda ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü yapacak.