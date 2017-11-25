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Spor

Medipol Başakşehir satılıyor mu?

"Türkiye Futbol Federasyonu başarılı değil"

25 Kasım 2017 15:36

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyledi.

Türk futbol dünyası yeni bir döneme hazırlanıyor. Avrupa’nın birçok önemli kulübünü satın alan yabancı yatırımcılar Türkiye’den de futbol takımı satın almak üzere hazırlık yapıyor. Kısa bir süre önce satıldığı iddiaları ile gündeme gelen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün başkanı Göksel Gümüşdağ, konuya ilişkin açıklamada bulundu. CNN'den Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Gümüşdağ, kulübün başarısını kalıcı kılacak bir yabancı ortak arayışında olduklarını resmen açıkladı.

"Başakşehir için ortaklığa açığız"

Kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Çin'den bir grupla görüşmemiz oldu ancak bu satış değil, bir ortaklık. Ortaklığa açığız ve bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ocak'ta Şangay'da fuara katılacağız ve bu ortaklık durumunu orada yineleyeceğiz. Çin'de futbol için büyük bir yatırım var ve bize gelen bir teklif bulunuyor. Başakşehir'in başarılarını kalıcı kılmak istiyoruz. Kurumsal ve profesyonel bir yapıyla yönetiliyoruz. Başakşehir'i Avrupa'da bilinen 4 takım arasına koymak istiyoruz" dedi.

"Video hakemliği destekliyorum"

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem tartışmalarının sona ermesi için ne gerektiğini de açıkladı. Video hakem uygulamasının acilen başlaması gerektiğini belirten Gümüşdağ, bu sayede futbol programlarındaki dedikodunun sona ereceğini vurguladı. Gümüşdağ, "Futbola katkı sağlayacağından dolayı video hakemliği istiyorum. Hakemlerin bu kadar konuşulduğu bir ortamda kimse mutlu değil. Adil bir yönetim olacaksa neden istemeyelim?" ifadesini kullandı.

"Futbolda başarılı değiliz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan Gümüşdağ, futbol federasyonu ve kulüplere yönelik öz eleştiride bulundu. Avrupa’nın çok küçük kentlerinde, kulüplerin imkansızlıklara rağmen büyük başarılar elde ettiğine değinen Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı acilen planlama yapmak için işbirliğine çağırdı. Gümüşdağ, "Federasyon Başkanlığını zamanı gelince konuşuruz. Ancak devletin bu kadar yatırım yaptığı bir ülkede kulüpler ve federasyon olarak başarılıyız diyemem. Başarılı bir sistem oluşturmalıyız. Bakanlık, federasyon ve kulüpler ortak ve uzun soluklu bir çalışma yapmalı. Ama bu süreçte federasyon başkanına destek verilmeli" şeklinde konuştu.

Transfer yapacağız

Transfer konusunda ise Gümüşdağ, "Ara transfer döneminde genç futbolcular için çalışmalarımız olacak" dedi.

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