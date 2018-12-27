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Spor

Medipol Başakşehir, Robinho'yu kadrosuna kattı

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor forması giyen Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı

27 Aralık 2018 23:23

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor forması giyen Robinho\'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden başkan Göksel Gümüşdağ\'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Robinho\'nun transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
İstanbul ekibinin açıklamasında, \"Kulübümüz, Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim\" ifadeleri yer aldı.

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