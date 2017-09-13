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Spor

Medipol Başakşehir, Ludogorets maçına hazır

Medipol Başakşehir, yarın TSİ 20

13 Eylül 2017 22:34

Medipol Başakşehir, yarın TSİ 20.00\'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Başakşehirli oyuncular, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışması yaptı.
İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou idmanda yer almadı. Bir başka sakatlık yaşayan isim Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalışırken, hafif sakatlığı bulunan Marcio Mossoro takımla çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman
-Detaylar

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

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