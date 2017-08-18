Medipol Başakşehir Kastamonu'da

Süper Lig\'de yarın Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, özel uçakla Kastamonu Havalimanı\'na iniş yaptı.

Medipol Başakşehir kafilesini Kastamonu Havalimanı\'nda Kastamonuspor 1966 Kulübü Başkanı Metehan Babaş ve futbol şube sorumlusu Ahmet Baysan karşıladı. Havalimanında yoğun ilgi gören futbolcular Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Kafile, yarın oynanacak Kardemir Karabükspor maçı için takım otobüsüyle Karabük\'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uçağın gelmesi

-Kafilenin inmesi

-Havalimanında yürümeleri

-Otobüse binmeleri

-Otobüsün gitmesi

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)