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Spor

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi

12 Ocak 2021 18:11

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Yöneticiler Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi. (DHA)

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