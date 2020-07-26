Medipol Başakşehir ilk şampiyonluğunu kutladı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, kupasını aldı. Fatih Terim Stadı'ndaki etkinliğe belirli sayıda taraftar da katıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 69 puanla lider olarak bitiren Başakşehir, kupasına kavuştu. Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara turuncu-lacivertli takım üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle Kasımpaşa maçının ardından stada hareket eden Medipol Başakşehir, yol boyunca meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarlar da arabalarıyla otobüse eşlik etti.

Belirli sayıda taraftar alındı

Şampiyonluk organizasyonunda 17 bin 300 kişilik Fatih Terim Stadı'na korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bin 500 davetli alındı. Sağlık ekipleri, stat girişinde futbolseverlerin ateşlerini ölçerek gerekli kontrolleri yaptı. Yaklaşık 4 saat süren etkinlikle turuncu-lacivertli taraftarlar da ellerindeki Başakşehir bayraklarını sallayarak şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şarkıcılar taraftarı coşturdu

Başakşehir'in şampiyonluk organizasyonunda sahanın ortasına “Türkiye'nin Yeni Şampiyonu” yazılı dev bir platform kurulurken, şarkıcılar sahne aldı. Fettah Can, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın şarkılarıyla taraftarı coşturduğu gecede özel ışık şovları ve animasyonlar da kullanıldı.

Sahnenin dört bir yanına kurulan LED ekranlardan da tribünlere turuncu-lacivertli takımın şampiyonluk hikayesi için hazırlanan kısa film yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği forma emekli edildi

Törende Cumhubaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turuncu-lacivertlilerin şampiyonluğu için gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Erdoğan, mesajında, “2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başekşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarını gönülden tebrik ediyorum” cümlelerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli ettiğini açıkladı. Bu esnada da stadın bir bölümünde, ‘Recep Tayyip Erdoğan' yazılı büyük bir 12 numaralı forma açıldı.

Kupayı Nihat Özdemir verdi

Başakşehir'e 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası gecenin sonunda takdim edildi. Kupa seremonisinde futbolcular ve teknik heyet korona virüs sebebiyle madalyalarını kendileri taktı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu ve Edin Visca'ya verdi.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.