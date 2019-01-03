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Spor

Medipol Başakşehir ikinci yarıya hazırlanıyor

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla başladı

03 Ocak 2019 00:58

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısını lider olarak kapatan Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, 5\'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Alparslan Erdem antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
İstanbul ekibi, yarın saat 11.00 ve 18.00\'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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