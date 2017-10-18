Medipol Başakşehir, Hoffenheim deplasmanında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Hoffenheim maçı için bu şehire gitti. Süper Lig\'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, Turuncu Lacivertli ekibin Almanya kafilesinde yer almadı. Hoffenheim karşısında, teknik direktör Abdullah Avcı\'nın, Emre Belözoğlu\'nun yerine Gökhan İnler\'e forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir\'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da bu maçta görev alamayacak.

Yarın akşam TSİ 22.05\'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov yönetecek.

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-Medipol Başakşehir gidiş

Murat ÇAKIR-İSTANBUL-DHA

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