Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ardından (2)

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: \"Biz de şampiyonluğa oynuyoruz\"

\"Şampiyon olamasak da canları sağ olsun\"

\"Tudor\'un oyuncu değişikliklerine karar veremem\"

\"Bu baskıyı yapabilecek kapasitedeyiz\"

\"Bizim için daha zor maçlar başlayacak\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının Galatasaray\'ı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sözlerine Naim Süleymanoğlu\'na başsağlığı dileyerek başlayan Avcı, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

\"Maçla ilgili, Galatasaray son 1-2 haftadır oyun planında değişikliğe gidiyor. Özelikle 3\'lü oynarlarsa nasıl, 4\'lü oynarlarsa nasıl baskı yönlendirme yapacağız onları belirledik. Birinci bölgede en fazla pas yapan takımlardan bir tanesi Galatasaray. Aynı zamanda kaybettiği maçlarda kendi bölgesinde en az pas yapan takım. Orada baskı yaptık. Oyunun başında 3\'lü mü 4\'lü oynadıklarını çözdük. Galatasaray direkt bir oyunla başladı, biz bunu beklemiyorduk. Lider bir takım sonuçta. Hemen orada Gökhan ile İrfan\'ı kafaya çıkarttık ve burada eksik kalmamaya çalıştık. Bugün hava toplarının yüzde 68\'ini aldılar ama 2\'nci toplarda yüzde 63\'te bizde. Bizim için önemli olan nokta buydu.\"

\"ŞAMPİYON OLAMASAK DA CANLARI SAĞ OLSUN\"

Kenarları kullanmanın kendileri için bir çözüm noktası olduğunu belirten Avcı, \"Özellikle kenarları kullanmak bizim için çözüm noktasıydı. Bir de duran toplar önemliydi. Duran top hem savunmada hem hücumda maç kazandırabiliyor. Bugün de kilit öyle açıldı. Oyun içindeki doğru planlama, sadece iki pozisyon verdik, oyun içinde akıllı bir şekilde oynadık. Rakibe meydan okuduk, özgüvenli oynadık. Harika bir galibiyet oldu. 12\'nci hafta bitti. Daha bir şey kazanmadık. Dışarıda çok güzel saygı görüyoruz. Biz de şampiyonluğa oynuyoruz. Oluruz, olmayız. Ama biz de bu yarışta olacağız. Şampiyon olamazsak da canları sağ olsun. Kolay değil. 5-1\'lik skor iki gün sonra konuşulmayacak\" dedi.

\"TUDOR\'UN OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNE KARAR VEREMEM\"

Tudor\'un bir oyuncu değişikliği yapmasını değerlendiren Abdullah Avcı, \"Tudor\'un oyuncu değişikliğinin kararını veremem. Çok direkt oyun oynadılar, yüksek top oynadılar. 2-0\'dan sonra paslaşmaya başladılar. Son 4 maçta Galatasaray\'a karşı kazanmışız. Bu farklı skorlar olabiliyor. Her türlü plana hazırlıklıydık. Oyunun nasıl seyrettiğine bağlıdır her şey. Yaptığı plana saygı gösteriyorum. İyi bir aile ortamı var. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Kaygımız yok. Bugün kaybetsek 6 puan geriye düşeriz, hiçbir önemi yok. Yarış devam eder. Lig, kupa, Avrupa var. Yaşlı bir takımız, sakatlarımız var. Birçok maç oynuyoruz. Herkes çok iyi katkı veriyor\" diye konuştu.

\"BU BASKIYI YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ\"

Gökhan İnler - İrfan Can Kahveci ikilisini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, \"Gökhan\'ın da İrfan\'ın oyun bilgisi var. Kontrol pas oyunu çok önemli. İrfan teknik kapasitesi yüksek, az top kaybı yapan bir isim. Baskıdan nasıl çıkacağımızı da çalıştık. Hoffenheim maçında da bu maçta da gerekli cevabı verdi bu ikili. Bugün 3\'lüye nasıl, 4\'lüye nasıl ve kimlerle baskı yapacağız onları çalıştık. Hedefi olan bir takım olduğumuz için, bu baskıyı yapabilecek kapasitedeyiz\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM İÇİN DAHA ZOR MAÇLAR BAŞLAYACAK\"

Gelecek maçlar ile ilgili geçmişten örnek vererek yorum yapan Avcı, \"Geçen sene lig bittiğinde düşme hattındaki takımlara 6 puan vermiştik, Beşiktaş onlardan daha fazla puan almıştı. Bu bir deneyim. Bizim için daha zor maçlar başlayacak. Onlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmalıyız\" dedi.

Avcı, yedek kulübesinde yaşanan gerginlik ile ilgili, \"Maç içerisinde yaşanabilecek şeyler. Hocanın herhalde kaygısı ve gerginliği var. Bunu gerginliğine veriyorum\" derken, Beşiktaş\'a Şampiyonlar Ligi\'nde başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Avcı Açıklamalar

Haber-Kamera:Serhan TÜRK- Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)