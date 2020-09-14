Medipol Başakşehir'den "iklim değişikliğine dikkat çekmeyi hedefleyen" alternatif forma

Medipol Başakşehir, alternatif forma olarak küresel iklim değişikliği ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Doğa konseptli’ yeşil forma kullanacaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine vurgu yapmak için yeşil renklere sahip alternatif formayı da kullanacak.



Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak ilk yerli üretim özelliğini taşıyan setten biri olacak olan yeşil renkteki forma üzerinde kulübün resmi simgesi baykuşa da yer verildi.



Turuncu lacivertli kulüp, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording ile proje özelinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum topu ile başlayacak olan bu iş birliği içerisinde futbolseverler, aldıkları her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra kulüp dijital kanallarında yapacağı iletişimle tohum toplarını doğaya serpmeye devam edecek.



Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ alternatif forma ve proje iş birliği ile ilgili heyecanını ve memnuniyetini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yılın başlarında dünya olarak ilginç bir döneme girdik. Her yıl etkilerini daha fazla hissettiğimiz ısınmanın sonuçlarını bu günlerde çok daha gerçekçi ve acı bir şekilde deneyimliyoruz. Böyle zor bir dönemi şampiyon bitirmek bizim için önemliydi; ancak, Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonunda göz önünde olmak bize hem daha fazla sorumluluk, hem de sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere daha güzel fırsatlar sağladı." ifadelerini kullandı.