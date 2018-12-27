T24 LogoT24 Logo
Spor

Medipol Başakşehir bombayı patlattı

Lider, Sivasspor'un yıldızı Robinho ile anlaşmaya vardı

27 Aralık 2018 23:11

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, Sivasspor'un yıldızı Robinho ile anlaşmaya vardı.

Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesinden başkan Göksel Gümüşdağ'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Demir Grup Sivasspor ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER

Medipol BaşakşehirRobinhoSivassporSpor Toto Süper Ligtransferbeinsports
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24