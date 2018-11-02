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Spor

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

02 Kasım 2018 21:28

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. 
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5\'e 2 top kapma çalışmasıyla ile devam etti. Antrenman reaksiyon çalışmasıyla sona erdi. 
Turuncu-Lacivertli ekipte sakatlığı geçen Emre Belözoğlu antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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