Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5\'e 2 top kapma çalışmasıyla ile devam etti. Antrenman reaksiyon çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-Lacivertli ekipte sakatlığı geçen Emre Belözoğlu antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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