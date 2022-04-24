Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0 (Maç sonuç)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Son haftaların formsuz ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u kendi evinde ağırlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıda attığı gollerle beraber 3 puanı hanesine yazmayı başardı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Deniz Türüç'ün golü ile Medipol Başakşehir öne geçmeyi başardı. 77'de Mahmut Tekdemir ile fark ikiye çıkarken Deniz Türüç 87'de bir kez daha sahneye çıktı ve Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir haftayı 57 puanla 4. sırada tamamlarken, 5 haftadır kazanamayan Atakaş Hatayspor ise 49 puan ile 10. sırada kaldı.