Medipol Başakşehir Antalyaspor'u 4-1 ile geçti

Medipol Başakşehir, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı maçta zor günler geçiren Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışında fire vermedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u konuk etti. İstanbul'daki mücadeleye iyi başlayan taraf konuk ekip oldu.

Dakikalar 7'yi gösterirken Vainqueur'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Deniz Kadah'ın yerden ceza alanına gönderdiği pasına hareketlenen Maicon, penaltı noktası yakınında topun gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor'u sarı kart cezalısı olduğu günde beraberlik için açık arayan Başakşehir, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince devre tek golle noktalandı. İkinci yarıya baskılı başlayan Medipol Başakşehir aradığı golü 53. dakikada buldu.

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Alexandu Epureanu'nun topu göğsüyle düzeltip sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutta top Chico'ya çarparak ağlarla buluştu. Antalyaspor kalesini tam anlamıyla abluka altına alan Medipol Başakşehir, kısa sürede farka gitti.

81' İrfan Can Kahveci, 82' Mevlüt Erdinç ve 90. dakikada Alexandu Epureanu'nun golü skoru belirledi: 4-1.