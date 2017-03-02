Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'la berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor’u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanana maçın 24’üncü dakikasında Napoleoni’nin golüyle Medipol Başakşehir öne geçti.
78’inci dakikada ağları havalandıran Vaz Te, skora denge getirdi.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni
Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te
Goller: Dk. 24 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 77 Samardzic (Akhisar Belediyespor)
Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan