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Spor

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'la berabere kaldı

Türkiye Kupası maçında, Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı

02 Mart 2017 02:11

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor’u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanana maçın 24’üncü dakikasında Napoleoni’nin golüyle Medipol Başakşehir öne geçti.

78’inci dakikada ağları havalandıran Vaz Te, skora denge getirdi.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni

Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te

Goller: Dk. 24 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 77 Samardzic (Akhisar Belediyespor)

Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan

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