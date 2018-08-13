Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ardından

Ünal Karaman: \"Takıma yeni oyuncular katılacak\"

Abdullah Avcı: \"Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak bizim için önemliydi\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Trabzonspor\'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Ünal Karaman, \"Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Olumsuzlukları ilk maçta görmek, gelecek haftalarda işi daha farklı boyutlarda değerlendirmemize neden olacak. O yüzden mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız\" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: \"TAKIMA YENİ OYUNCULAR KATILACAK\"

Takıma yeni oyuncuların katılacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Burak da hafta başında bizimle beraber çalışmaya başlayacak. Forvet bölgesinde yeni transferimiz Vahid\'in olmaması özellikle kanatlarda bizi eksik bıraktı. Özellikle 2-3 oyuncumuzdan bu dönemde farklı bir duruş bekliyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama ligin henüz başı. Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik\" dedi.

AVCI: \"LİGE TRABZONSPOR GALİBİYETİYLE BAŞLAMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise şöyle konuştu: \"Trabzonspor güçlü bir hücum hattına sahip. İlk yarıda topa sahip olma konusunda rakipten daha iyiydik ama pas ritmini zaman zaman ayarlayamadık. Üstün gibi gözüktük ama pozisyon üretemedik. Duran toptan golü bulduk. Bu da bizim için önemliydi. İkinci yarıda rakip ceza sahasına daha fazla girdik. Ayrıca pozisyon vermedik. Fiziksel olarak rakipten 6-7 kilometre daha fazla koştuk. Düşen topları daha fazla aldık. Sonradan oyuna giren oyuncularımız değişimde önemli katkı sağladı. Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlamak bizim için önemliydi. Yoğun bir trafik bizi bekliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Trabzonspor\'a başarılar diliyorum. Yarından itibaren Burnley maçına hazırlanacağız.\"

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