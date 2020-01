Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ardından

Abdullah Avcı: \"Trabzonspor ligdeki kaliteli ekiplerden biri\"

Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \"Trabzonspor ligdeki kaliteli ekiplerden biri. Öne doğru koşu yapan takımlarından bir tanesi. Direkt oyunu daha fazla oynayan, düştükten sonra alıp orada bir opsiyon kullanan, alamıyorsa topun olduğu bölgede şiddetli baskı veya faul. Aslında konu başlığı baskıydı. Özellikle merkezde bize yapacakları baskıyı biliyorduk. Bununla ilgili çalışmıştık. Merkez orta saha oyuncularımızın topa değmeden koridor açarak hareket etmelerini istiyorduk. Kaybettiği top 3 saniye sonra penaltı oldu. Arkasından penaltıyı biz yakaladık. Oyunun içinde hep durduk\" dedi.

\"OYUNA GİRENLER DOĞRU HAMLELER OLDU\"

Avcı, mücadelede yaptığı değişikliklerin doğru olduğunu ifade ederek, \"Edin sıkıştırdı ve geriye oynadı. 4 saniye sonra da o gol oldu. Trabzonspor, kendi ayağımızdan biri penaltı biri taç olmak üzere bir de Yusuf\'un vurduğu bir top var. Çok zorlu bir haftadan çıkmamıza rağmen oyunun içinde olmamız önemliydi. Geri dönüş yaptık. Maçı da kazanabilirdik. Bence bardağın dolu tarafı bu haftanın yoğunluğundan çıktığımız Fenerbahçe, Ludogorets ve Trabzonspor son derece sağlıklı. Trabzonspor\'un oynadığı maçlarda topun oyunda kalma süresi 47-48 dakikalarda. Bizim 58 dakikalarda. Bugün 51 dakikayı bulduk. 23 faul Trabzonspor yapmış. 18\'e yakın biz yapmışız. Ama biz 5 sarı kart gördük. Rakip 80\'de Burak\'ın itirazından dolayı sarı kart gördü. Oyunun içinde rakip bizden daha fazla sprint attı. Oyuna girenler doğru hamleler oldu. Mevlüt olsun Batdal olsun buna cevap verdiler. Bu süreçten baktığında son derece sağlıklı çıktık. Bugün Trabzonspor, korner kullanmadı. Oyunun içinde kalmaya çalıştık. Bu hafta fiziksel olarak iyi değerlendirip sonraki süreçte de yoğun bir haftaya gireceğiz. Braga, Gençlerbirliği ve Göztepe deplasmanı var. Oraya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Trabzonspor\'u ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarış devam ediyor\" diye konuştu.

\"HAKEMİN FİZİKSEL PERFORMANSI MEVCUTLARIN ÇOK AŞAĞISINDAYDI\"

Taç atışından sonraki top kaybının ve yenilen golün kendisinde tepki oluşturduğunu dile getiren Avcı, \"Kendi takımımda çalışmamıza rağmen yediğimiz ilk gol. Senelerdir çalışmamıza rağmen taçtan yediğimiz gol. Bu senin takımına karşı tepkini dile getirebiliyor. Hakemleri ilgili yorumu siz yapın. Aynı pozisyon 5 dakika arayla oldu. Fiziksel performansı mevcutların çok aşağısındaydı\" değerlendirmesini yaptı.

\"MOSSORO\'NUN OYNAMAMASI BUGÜN BENİM TERCİHİMDİ\"

Karşılışmada Mossoro\'nun görev almaması ile ilgili konuşan Avcı, \"İrfan\'ın bugünkü performansından memnunum. Mossoro 34 yaşında bizim için 4 senedir oyuna başladığımı oyuncu. Bazı fiziksel değerler alıyoruz. Rakiple ilgili analiz de yapıyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe maçında sakattı ama bugün benim tasarrufumdu ve tercihimdi. Zinde bir Mossoro bizim için her zaman anahtar olmuştur\" dedi.

ERSUN YANAL: \"GENÇ OYUNCULARIMIZLA FARKLI BİR KADRO YAPISININ BAŞINDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM\"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma boyuncu gole yakın olduklarını belirtti.

Yanal, \"Maçın tamamında her iki takımın da kazanmaya yakın olduğu anlar var, bizim avantajımız iki kez öne geçmemizdi. Fakat rakibin kalitesi, deneyimi, öz güveni oldukça yüksek. Yakaladığımız pozisyonlarda rakibi daha fazla zorlayabilirdik. Yeni gelen oyuncularımız ve onların katkısıyla gelişen bir takımız. Özellikle genç oyuncularımızla farklı bir kadro yapısının başında olduğumuzu düşünüyorum. Belirli bölümlerde ritmi iyi yakaladık. Maç lehimize de sonuçlanabilirdi. Oyuncularımın mücadelesinden oldukça memnunum. Bu oyun her hafta ilerleyecektir diye düşünüyorum\" dedi.

\"HERKES SONUCA GÖRE KONUŞUYOR. SONUCA GÖRE KONUŞMAMAK GEREKİYOR\"

Ersun Yanal, oyuncu değişiklikleri ile ilgili olarak, \"Oyun gayet iyi gitti. Hatta Yusuf ile direkten dönen bir topumuz var. Ritim yakalamış bir takımın oyuncu değiştirme zorunluluğu mu var? Bazen 45\'te değiştiriyorsanız sihirbaz oluyorsunuz, bazen de böyle eleştiriliyorsunuz. Herkes sonuca göre konuşuyor. Sonuca göre konuşmamak gerekiyor\" diye konuştu.

\"İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU YAVAŞ YAVAŞ HERKES SİNDİRECEKTİR\"

Durica\'nın sakatlığı bulunan daha geçmediğini ifade eden Ersun Yanal, \"Durica\'nın uzun zamandan beri problemleri vardı. Milli takımdan döndüğünde de vardı. Hubocan da oynayacaktır, kariyeri belli bir oyuncu ama şu anda takım içinde iyi giden bir oyun var. Sosa, bu ülkeyi hepimizden daha iyi biliyor, onda bir sorun yok. Bizim Volkan\'ı hazırlamamız, ağrıları tam olarak geçmeyen Burak\'ı iyileştirerek hazır hale getirmemiz, Abdülkadir\'in önüne açmamız gerekiyor. Castillo sakatlıktan dönüyor, 1 hafta sonra bizimle olacak. İyi bir rekabet var. İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes sindirecektir\" şeklinde konuştu.

\"BURAK\'I AĞRILARI NEDENİYLE HENÜZ TAM OLARAK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DE OYNATABİLMİŞ DEĞİLİZ\"

\"Burak Yılmaz bugün iki gol attı. Sezonu gol kralı olarak tamamlayabilir mi?\" şeklindeki soruya Yanal, \"Tahminde bulunmak çok zor. Ben tahminci değilim. Burak\'ın kalitesi ve ortaya koyduğu mücadele ortada. Ondan beklentilere cevap verecektir. Takımı için fedakarlıkta bulunuyor ve bulunmaya da devam edecektir. Burak\'ı ağrıları nedeniyle henüz tam olarak sağlıklı bir şekilde de oynatabilmiş değiliz\" diye cevap verdi.

\"ABDÜLKADİR\'İN BAŞKA BİR FUTBOLCU İLE KIYASLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM\"

Abdülkadir Ömür\'ün ligde kendini geliştirmek zorunda olduğunu ve başka bir futbolcu ile kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade eden Ersun Yanal, \"Genç ve yetenekli oyuncularımız var, bugün fazla sayıda Türk oyuncu ile oynadık. Onları da kazanacağız. Gelişen ve iyi bir kadro olma yolunda adım atan bir takımız. Abdülkadir için her şey bitmiş gibi görmemek ve bu yeteneği sindirerek Türk futboluna kazandırmak zorundayız\"dedi.

\"BUGÜN ÇOK BARİZ BİR HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM\"

Hakem kararları ile ilgili ise Yanal şu ifadeleri kullandı: \"Bir oyun oynuyoruz, oynadığımız oyunda verilen kararlar üzerinden konuşmak, bundan bir pay çıkarmak çok etik değil. Oynadığımız rakibimize saygı duyuyoruz, uzun bir aşamadan sonra buraya geldiler. Biz de 27-28 oyuncunun değiştiği önemli bir süreçten geliyoruz. Hakemin kararlarından önce iki takımın ortaya koyduğu oyunu konuşmak doğru. Hakemler üzerinden bir değerlendirme yapmak bizi hep yanlış yollara götürüyor. Bugün çok bariz bir hata olduğunu düşünmüyorum.\"

