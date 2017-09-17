Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 2-2

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Mehmet Batdal), Kerim Frei (Dk. 64 Elia), Adebayor (Dk. 32 Mevlüt Erdinç)

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Mas, Kucka (Dk. 86 Onazi), Sosa, Yusuf Yazıcı (Dk. 82 Bero), Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Volkan Şen), Olcay Şahan, Burak Yılmaz

SARI KARTLAR: Dk. 13 Adebayor, Dk. 23 Mahmut Tekdemir, Dk. 52 Clichy, Dk. 63 Attamah, Dk. 71 Caicara (Medipol Başakşehir) - Dk. 77 Mas, Dk. 89 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

GOLLER: Dk. 15 (P), Dk. 49 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 36 Emre Belözoğlu (P), Dk. 79 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci hafta maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada, Başakşehirli taraftarların bulunduğu kale arkası tribününde büyük boşluklar bulunurken, Trabzonsporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü hemen hemen doldurduğu gözlemlendi.

7\'nci dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Trabzonspor\'dan geldi. Sağ kanatta topla buluşan Pereira ceza sahasının uzak kısmına ortaladı. Olcay Şahan\'ın beklemeden vurduğu top kaleci Volkan Babacan tarafından uzaklaştırdı.

9\'uncu dakikada Edin Visca uzaktan şansını denedi. Trabzonspor ceza sahası yayında topla buluşan Visca sert vurdu. Bordo-mavili kaleci Esteban topu köşeden çeldi.

13\'üncü dakikada Adebayor bir hava topunda Okay\'a sert harekette bulununca sarı kartı gördü.

Dakikalar 14\'ü gösterdiğinde Trabzonspor penaltı kazandı. Savunma arasına atılan pasla kendini ceza sahasında bulan Burak Yılmaz kaleci Volkan Babacan\'ın müdahalesiyle yerde buldu. Hakem Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.Bu pozisyonda Başakşehirli futolcuları yuğun itirazı hakemin kararını değiştirmedi. Burak Yılmaz penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk 20 dakikada Medipol Başakşehir Trabzonspor ceza sahasına giremezken, pozisyon bulmakta zorlandılar.

23. dakikada Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü.

25. dakikada Emmanuel Adebayor Okay Yokuşlu ile girdiği ikil mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyuncunun tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi ve maç 2 dakika durdu.

30. dakikada topsuz alanda ayakta kalamayan Adebayor tedavi için tekrar saha kenarına alındı. Oyuna devam edemeyen Adebayor yerini Mevlüt Erdinç\'e bıraktı.

Dakikalar 34\'ü gösterdiğinde hakem Halis Özkahya ikinci kez penaltı kararı verdi. Edin Visca\'nın ceza alanı içindeki şutu Mustafa Akbaş\'ın eline çarptı. Özkahya hiç tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterirken, penaltı atışını kullanan kaptan Emre Belözoğlu maça dengeyi getirdi.

Mevlüt Erdinç orta sahada kazandığı topu ceza sahası yayına kadar getirdi. Kaleyi gören Mevlüt topa sert vurdu. Bu şut yandan auta giderken dakikalar 40\'ı gösteriyordu.

Emre Belözoğlu 42. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ köşesine yakın bir yerde kazanılan serbest vuruşu çok iyi kullanan tecrübeli oyuncunun şutu baraja çarparak kaleye yakın bir noktadan kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısına en az 3 dakika ilave edilirken, bu sürede bir tehlike yaşanmadı.

İkinci yarı Trabzonspor\'un vuruşu ile başladı.

Trabzonspor 2-1 öne geçti. 49. dakikada Burak Yılmaz hatalı geri pasından kazandığı topla ceza sahası sol köşesinden içeri girdi. Başakşehirli defans oyuncusuna çalım attıktan sonra plase bir vuruşla kaleci Volkan Babacan\'ın solundan topu ağlara yolladı. Burak Yılmaz\'ın bu sezon kaleyi bulan altı şutunun beşi gol oldu.

52. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir\'i yere düşüren Clichy sarı kart gördü.

60. dakikada Fatih Terim Stadı\'nda Abdülkadir şov yaşandı. Genç futbolcu sol kanatta aut çizgisine yakın bir noktada 3 Başakşehirli futbolcudan sıyrılarak Yusuf Yazıcı\'ya pasını aktardı. Yusuf\'un sert şutu üst direkte patlarken, Trabzonspor üçüncü golden oldu.

Genç futbolcu Abdülkadir\'in güzel oyunu bordo mavili tribünleri memnun ederken futbolcu lehine tezahüratlarda bulundular.

63. dakikada Joseph Attamah hakemin düdüğünden sonra topa müdahale ettiği için sarı kart gördü.

64. dakikada Medipol Başakşehir ikinci oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Kerim Frei yerini Elia\'ya bıraktı.

70. dakikada Medipol Başakşehir köşe vuruşu kazandı. Korneri kullanmak için Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu köşeye gelen Emre bordo mavili taraftarların tepkisine maruz kaldı. Sahaya birkaç yabancı madde atılırken, Başakşehirli taraftarlar kaptanlarına tezahüratlarla sahip çıktı.

71. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir\'e faul yaparak durduran Caicara sarı kartı gördü.

Medipol Başakşehir son oyuncu değiştirme hakkını 74. dakikada kullandı. İrfan Can yerini forvet Mehmet Batdal\'a bıraktı.

Mücadele 2-2\'lik eşitlikle sonuçlandı.