Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Abdullah Avcı: \"Kazanmak önemliydi\"

Okan Buruk: \"Son dakikada şanssız bir gol yedik\"

Medipol Başakşehir\'in Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından, teknik direktörler Abdullah Avcı ve Okan Buruk, basın mensuplarının karşısına çıktı.

ABDULLAH AVCI: \"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ\"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayarak sözlerine başlayan Avcı, \"Oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro maçta önemli anahtardı. 2 ve 3\'ü bulabilirdik. Mahmut ve Emre\'den yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geri bildirim alamadık. İlk yarı itibariyle Akhisar\'ın da devreye girdiği bir bölüm var. Yaptığımız hatada yediğimiz gol var. Son 30 dakikada rakip iyi oynadı. Topa sahip olmamız lazımdı. Merkezdeki santrforu daha merkezi kullanmamız gerekiyordu. 6 faul yapmışız. Top oyunda 59 dakika kalmış. Bekler bugün asist yapan oyunculardı. Bugün Emre golü daha önce çalıştığımız arkaya boş koşu yaparak attı. Geçen hafta son dakikada yedik, puan kaybettik ama bu hafta da son dakikada kazandık. Kazanmak önemliydi. 10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız. Olumsuz taraflarından dersler çıkaracağız. Mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ederim. Akhisarsporu da tebrik ediyorum\" dedi.

OKAN BURUK: \"SON DAKİKADA ŞANSSIZ BİR GOL YEDİK\"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, \"Mücadeleye iyi başlamak istedik. 0-0 giden maçın avantajlı olacağını düşünüyorduk. 2. bölgede baskı yaptık. Zaman zaman da rakibi üzerimize çekerek pozisyon bulacağımızı düşündük. Fakat erken bir gol yiyerek 1-0 geriye düştük. Daha fazla risk alarak önde başladık. İkinci devre oyuna hakim olan taraftık. Golün sinyallerini verdik ve rakibe fazla pozisyon vermedik\" diye konuştu.

Son dakikalarda şanssız bir gol yediklerini belirten Okan Buruk, şunları söyledi:

\"Oyun bize geçtiğinde doğru paslaşmalarla rakip yarı sahaya geçtik. Golü de bulduk, golden sonra pozisyonlar geldi. Rakibin hamleleri oldu. Yapılan hamleler hücumda üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Baskı yemedik, gol pozisyonu vermedik. Son dakikada şanssız bir gol yedik. Hakemin de baskısı oldu. Yanlış faullerle kazandığımız toplarda hücum kesildi. Oyunun gidişatına baktığımızda beraberlik iki takım için de daha doğru olurdu. Rakibin kulübeden gelen çok iyi oyuncuları var. Onlar da oyuna etki etti. Şanssız bir gol yedik ve kaybettik.\"

Buruk, Süper Lig\'de ilk kez test edilen Video Hakem Uygulaması ile ilgili de konuştu:

\"Önemli pozisyonlar da geçecek hakemlerin eline, kaderine kalıyorsunuz. Bugünkü gibi yan hakemin durdurduğu ve orta hakemin golü verdiği net bir pozisyon oldu. Bu pozisyon kimsenin hakkının birbirine geçmemesi açısından önemliydi. Ben de VAR\'ı destekleyenlerden biriyim. Karanlık kalan pozisyonlar oluyor, bunların VAR ile aydınlanacağını düşünüyorum.\"

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Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)