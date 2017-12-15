Medipol Başakşehir - Kipaş Kahramanmaraşspor: 1 - 0

İSTANBUL / DHA
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Muhammet Yumak, Kamil Çetin
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Uğur Uçar, Da Costa, Egemen (Enes Subaşı dk. 62), Alparslan, Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir, İrfan Can(Okan Saraçoğlu dk. 76), Tunay, Oktay Bala, Mevlüt (Mehmet Batdal dk. 46)
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, İbrahim Ethem Sevinç, Evren Kilarcı, Hakan Koçaslan, İsa Baltacı, Onur Bayramoğlu (Burak Saban dk. 71), Yusuf Emre Kasal, Hüseyin Kar (Serbay Yağız dk. 71), Eser Akbaş (Okan Salmaz dk. 82), Aytürk Halil Hocaoğlu, İbrahim Koca
GOLLER: Mehmet Batdal (dk. 52) (Medipol Başakşehir)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, evinde Kipaş Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup ederek son 16 Turu\'na yükseldi.