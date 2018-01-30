Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor: 5-0

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

STAT: 3\'üncü İstanbul Fatih Terim

HAKEMLER: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk.58 Arda), Visca, Mossoro (Dk.76 Bajic), Napoleoni (Dk.71 İrfan), Adebayor

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Traore (Dk.75 Cem), Murat Akın (Dk.58 Silviu Alexe), Osman, Leandrinho (Dk.46 Stahl), Bliznichenko, Ergin Keleş

GOLLER: Dk.7 Napoleoni, Dk.20 Gökhan İnler, Dk.31 - Dk.38 Visca, Dk.43 Adebayor (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Çağlar (Kardemir Karabükspor)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor\'u 5-0 mağlup etti.

7\'nci dakikada Emre Belözoğlu\'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni\'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

14\'üncü dakikada Clichy\'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca\'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

20\'nci dakikada Visca şık çalımlarla ceza sahası içine girerek topu Gökhan İnler\'e verdi. Gökhan\'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-0.

26\'ncı dakikada Clichy\'nin sol kanatan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Çağlar\'da kaldı.

31\'inci dakikada Caiçara\'nın orta sahadan vuruşunda topu kontrol eden Visca\'nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

38\'inci dakikada Emre\'nin ceza içine havadan attığı topu kontrol eden Visca, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

43\'üncü dakikada Caiçara\'nın sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde buluşan Adebayor\'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0. Adebayor golün ardından taraftarlara gelerek asker selamı verdi ve büyük alkış aldı.

54\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Visca topun başına geçti. Visca\'nın vuruşunda meşin yuvarlak baraja çarparak kaleci Çağlar\'da kaldı.

60\'ıncı Clichy\'nin ortasına ceza sahası içinde Arda\'nın kafa vuruşunda top direğin solundan az farkla auta gitti.

81\'inci dakikada Arda\'nın rakiplerini geçerek verdiği pas ile ceza sahası dışında buluşan Bajic\'in vuruşunda top kornere gitti.

83\'üncü dakikada Arda Turan\'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Visca\'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Çağlar uzaklaştırdı.

89\'uncu dakikada sağ kantta topla buluşan Visca\'nın ser şutunda kaleci Çağlar topu kontrol etti.

90\'ıncı dakikada Arda\'nın pasında topla buluşan Visca\'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Çağlar oyun alanına gönderdi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir\'in 5-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA DESTEK

Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maç öncesinde Suriye\'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verildi. Mücadelede görevli hakemler ve iki takım oyuncuları sahaya, \'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\' yazılı pankartla çıktı. Daha sonra hakemler ve futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. Kale arkasına Türk bayrağının yanı sıra \'Tek Bayrak Tek Devlet\' ve \'Tek Vatan Tek Millet\' yazılı dev pankartlar açılırken mücadele öncesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla marşlar çalındı. Statta bulunan yüzlerce taraftar ise \'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\' tezahüratları yaptı.