Medipol Başakşehir - Göztepe: 2-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre (Dk. 89 Gökhan), Mahmut, Mossoro (Dk. 72 İrfan), Kerim Frei, Visca, Adebayor (Dk. 78 Mevlüt)

GÖZTEPE: Günay, Sabri, Wallace, Kosanovic, Schwechlen, Castro, Poko, Selçuk (Dk. 59 Rotman), Gouffran (Dk. 72 Scarione), Halil (Dk. 78 Ghilas), Demba Ba

GOLLER: Dk. 45+1 Epureanu, Dk. 81 Mevlüt (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Castro, Sabri, Poko (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig 24\'üncü hafta mücadelesinde Medipol Başaşehir sahasında ağırladığı Göztepe\'yi 2-0 mağlup etti. Başakşehir, puanını 50\'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Göztepe ise 36 puanla 7\'nci sırada kaldı.

2\'nci dakikada Göztepe atağında Halil Akbunar sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak kaleci Volkan topu kornere gönderdi.

8\'inci dakikada Emre Belözoğlu\'nun ceza sahası dışından sert şutu kalenin sağından auta gitti.

17\'nci dakikada Emre\'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mahmut\'un vuruşu üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

19\'uncu dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca topu ceza sahasına gönderdi, Mossoro topa dokundu. Devamında Adebayor, topu kaleye göndermek istedi ancak kaleci Günay topun sahibi oldu.

21\'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Visca\'nın etkili ortasında topa kafayı Epureanu vurdu ancak kaleci Günay topu çıkardı.

31\'inci dakikada Başakşehir\'in hücum yönünün solundan Emre ile kullandığı köşe vuruşunda Epureanu düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak top yine kaleci Günay\'da kaldı.

36\'ncı dakikada gerçekleşen Göztepe atağında Castro\'nun ara pasına hareketlenen Demba Ba\'nın sol çaprazdan vuruşu kalenin solundan auta çıktı.

39\'uncu dakikada Sabri\'nin defans arkasına pasına hareketlenen Castro, topu Volkan\'a nişanladı ve Göztepe önemli bir fırsattan yararlanamadı.

45+1\'inci dakikada Emre\'nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselerek kafayı vuran Epureanu topu ağlara gönderdi ve Medipol Başakşehir\'i Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0\'lık sonuçla tamamlandı.

55\'inci dakikada Halil Akbunar\'ın ara pasında Demba Ba topa çok cılız bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan\'da kaldı.

58\'inci dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir\'de Adebayor topla buluştu ve ceza sahası içindeki Mossoro\'ya topu çıkardı. Mossoro\'nun vuruşunu Günay kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topu Emre aldı. Ceza sahasına giren Emre, kaleyi yokladı ancak Günay topu kornere çeldi.

73\'üncü dakikada Başakşehir hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adebayor\'un şutunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

81\'inci dakikada Başakşehir\'de sol kanattan içeriye giren Visca, arka direkte boş durumda olan Mevlüt\'e topu çıkardı ve Mevlüt topa dokunarak takımının 2\'nci golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir\'in 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.