Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ardından

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig 23\'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri maçın oynandığı 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendi oyunlarını oynayamadıklarını belirtti ve şöyle konuştu:

\"Oyun içerisinde sürekli sistem değiştiren bir takıma karşı oynadık. Takım savunmasını iyi yapan, direkt oyunu iyi oynayan, çok pas yapan ve çok faul yapan bir takımdı. Rakip sahada baskı yaparak, rakibi hataya zorlamak istedik. İlk yarı itibarıyla Gençlerbirliği istediğimiz gibi oynadı, golü de bulduk. Rakibin de bizi zorladığı alanlar vardı. İkinci yarı başı itibarıyla, bu seviyede yemememiz gereken bir gol yedik. Sonrasında da oyunda ağırlığımızı hissettiremedik. 3 pozisyon yakaladık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. Rakip, geçişlerde bizi cezalandırabilirdi, atamadıkları final pasları vardı. Bireysel oyuncu performansları düşüktü. Sonuçta her maç zor, her rakip, her yerde puan alabiliyor. Bundan derslerimizi çıkaracağız. 2 hafta önce Fenerbahçe\'ye yenildik, bir sonraki hafta Trabzonspor karşısındaki konsantrasyonumuz daha iyiydi. Topa daha çok sahip olduk ama oyuna genişlik veremedik. Bugünkü sonuçla birlikte yarış da iyi bir hale geldi. Rakibi de tebrik ediyorum.\"

AVCI: \"TAKIMIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞ İSİMLER VAR\"

Diğer liglerde şampiyonluk yaşamış isimlere sahip olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Takımım deneyimli isimlerden oluşuyor. Bizim takımımızın çok deneyimli bir oyuncu grubu var. Oyun içinde dalgalanmalar olacaktır ama şampiyonluk sözcüğünün kaygı oluşturacağını sanmıyorum. Rakibimiz 9 haftadır yenilmeyen bir takımdı. Bugün oyun kalitemizin düşük olduğunu söyleyebilirim. Oyun organizasyonlarının dışına çıkınca karmaşık bir durum oluyor. Bizi buraya getiren oyun organizasyonumuzdu. Önümüzdeki haftadan itibaren daha doğru oyunları oynayıp kazanarak devam etmek istiyoruz. Gençlerbirliği ligin en fazla faul yapan takımı. Bir taraf oynamak, bir taraf savunmak ister. Bu yanlış anlaşılmasın. Biz de yaptık bunu zaman zaman. Rakip sıcak teması seven ve topun dışarıda kaldığı durumda en ağır oynayan takımlardan birisi\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

ÖZAT: \"BU MAÇIN ANLAMLI OLMASI İÇİN ALANYASPOR\'U YENMELİYİZ\"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise şöyle konuştu:

\"Güzel bir maç oldu. Kimsenin, bizim adımıza beklemediği bir oyun oldu. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık. Böyle bir günde stada gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Deniz son paslarda ofsayttan kurtulabilse gol pozisyonlarımız olacaktı. Çatır çatır bir maç oldu. Bir tarafta lider bir takım, diğer tarafta düşmemeye oynayan bir takım. İkinci yarı yeni başlasa biz yukarılara oynayacak bir takım olurduk. Sanıyorum yediğimiz golde ofsayt var. İlk yarıda fazla temaslı oynayamadık. Hakem de müsaade etmedi. Bu maçın önemli olması için Alanyaspor maçını kazanmamız gerekiyor.\"

\"KİMSEYE YARANAMIYORUZ\"

Ümit Özat, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarıyla ilgili planlarının sorulması üzerine, \"Kimseye yaranamıyoruz. Birinin yöneticisi devre arasında tünele giriyor, burada puan alıyorsun tribünden küfür geliyor. Oynamayalım o zaman. Taraftar psikolojisini anlarım, biz çıkıp alnımızın akıyla oynuyoruz. Bu maçlar bizim ekstra maçlarımız. Bu maçlarda kaybetmek kolay, kazanmak zor. Çanakkale toprağını da savunmuyoruz. Ronaldo, Messi, Hazard dışında bu futbol dünyasında futbolcuları birbirinden ayırt etmek çok zor. Ben futbolcularıma hep bunu söylüyorum. Önce Alanya maçımız var. Bu maçı kazanmak çok önemli bizim için. Yenilmezlik serisine çok takılmıyorum. Bunlar eninde sonunda bir gün son buluyor. Biz yenebiliriz, yeniliriz ama Beşiktaş maçında da Galatasaray maçında da elimizden geleni yapacağız. Bu takımlar bizim direkt rakibimiz değil. Bu maçtan aldığımız puanın anlamlı olması için Alanyaspor\'u yenmemiz gerekiyor\" diyerek sözlerini tamamladı.

