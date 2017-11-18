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Spor

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçından notlar

Igor Tudor'dan kazanan kadroda değişiklik Abdullah Avcı, 2 ismi değiştirdi Galatasaray rakibine karşı üstün Sarı-kırmızılı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig 12'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile

18 Kasım 2017 22:37

Igor Tudor\'dan kazanan kadroda değişiklik

Abdullah Avcı, 2 ismi değiştirdi

Galatasaray rakibine karşı üstün

Sarı-kırmızılı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 12\'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nda karşı karşıya geliyor.
TUDOR\'DAN KAZANAN KADRODA DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig\'in 11\'inci haftasında oynadığı ve 5-1\'lik skorla galip ayrıldığı Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11\'inde değişikliğe gitti. Gençlerbirliği karşısında sarı kart görerek bu maçta cezalı duruma düşen Serdar Aziz yerine Ankara ekibine karşı oynanan mücadelede cezalı olan Badou Ndiaye ilk 11\'e döndü ve Galatasaray 4\'lü savunma ile sahaya çıktı. Yine Gençlerbirliği maçında sol kanatta görev yapan Garry Rodrigues yerine Iasmin Latovlevici görev aldı. Sarı-kırmızlılar sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Tolga, Ndiaye, Belhanda, Eren, Gomis ilk 11\'i ile çıktı.
AVCI, 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ilk 11\'inden 2 değişikliğe gitti. Orta sahada Hakan Özmert yerine İrfan Can Kahveci\'yi görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Junior Caiçara yerine ise Uğur Uçar\'a sağ bekte görev verdi. Galatasaray maçına yetişmesi beklenen Emre Belözoğlu, sakatlığından dolayı maç kadrosuna alınmadı. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Uğur, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor ilk 11\'i ile çıktı.
GALATASARAY RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, 19 kez karşı karşıya geldi. Bu 19 mücadelenin 9\'unda Galatasaray sahadan üstün ayrılırken, Medipol Başakşehir 6 kez güldü. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı.
Medipol Başakşehir\'in ev sahipliğinde oynanan 10 karşılaşmada ise iki takım da 5\'er galibiyet alırken, beraberlik çıkmadı.
 

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