T24 LogoT24 Logo
Spor

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

11 Şubat 2018 20:58

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek.
3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda 19.00\'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, - Caicara, Chedjou,  Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor.
FENERBAHÇE: Volkan Demirel,  - Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf, Dirar, Guiliano, Fernandao

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFenerbahçeBaşakşehir Fatih Terim StadyumuHalil Umut MelerMelerMustafa Emre EyisoyCevdet KömürcüoğluBAŞAKŞEHİR Volkan BabacanCaicara ChedjouClichy Mahmut TekdemirCan Kahveci Visca Gökhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24