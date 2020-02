Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: \"Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz\"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir\'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendilerini ligin tepesine taşıyan oyunu oynamaya devam edeceklerini ifade eden Avcı, \"Rakibimiz fizik kalitesi olan, oynatmamaya çalışan bir takımdı. Topun arkasında sıkışan bir takım. Bizi buraya taşıyan oyunda ısrar ettik. Bununla ilgili bir opsiyon daha çalışmıştık. Oyunun başında pas opsiyonlarını doğru kullanamamaktan kaynaklanan durumdan tehlikeler yaşadık ama gol yemeden devam ettik. Bizi buraya taşıyan oyundan cezalandırılmadık, direkt oyunda düşen topun devamında ilk golü yedik. İkinci golü de geçişte kaptırdığımız toptan yedik. Chedjou\'yu çıkarttık, son bölümde üçlüye döndük. Rakip, alanları kapatmaya, oynatmamaya çalıştı. Bugün kaybettik, rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Bugün 5 puan öndeydik, 2 puana düştü. Beşiktaş ile 3 puana düştü. Şu an lideriz, yarın Galatasaray\'ın maçı var. Bizi buraya taşıyan oyuna devam edeceğiz. Ligin hala tepesindeyiz. Bugün kazansaydık, belki birini yarışın dışında bırakacaktık. Yarın akşama kadar sonucu bilmiyoruz ama liderliğimiz devam ediyor. Yarış sık saflarda devam edecek diye düşünüyorum\" dedi.

\"HALA LİGİN TEPESİNDEYİZ\"

Ligde hala lider konumda olduklarını ifade eden Abdullah Avcı, \"Biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Onların kaygısı daha fazlaydı, 5 puan gerideydiler, şu an fark 2 puana düştü. Hala ligin tepesindeyiz. Bence değerli olan şu, 4 senedir üstüne koyarak geliştirdiğimiz oyun ve ligin zirvesinde oluşumuz. Fenerbahçe tamamen oynatmamaya yönelik bir oyun oynuyor, bu bizim ne kadar büyüdüğümüzü gösterir. Şampiyon gibi oynamaya, topa sahip olarak oynamaya devam edeceğiz. Yarış 4 takım arasında devam ediyor\" şeklinde konuştu.

\"ARDA DAHA İYİ OLMAYA DEVAM EDECEK\"

Bugün ilk kez bir maçta ilk 11\'de forma giyen Arda Turan ile ilgili de konuşan Avcı, \"Bugün oyunun içinde bölüm bölüm iyi oynadı. Sürelerini her seferinde uzatıyoruz. Rakip sahada oynadığımızda yaptığı ortalar vardı, onlara dokunamadık. Daha iyi olmaya devam edecek\" diye konuştu.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KOCAMAN: \"KAYBETSEYDİK DE ŞAMPİYONLUĞU SON ANA KADAR ZORLAYACAKTIK\"

Sözlerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için başsağlığı dileyerek başlayan kocaman, \", Medipol Başakşehir\'in şampiyonluğun güçlü adaylarından biri. Kaybetseydik de şampiyonluğu son ana kadar zorlayacaktık. Tabii ki zor olacaktı bu futbol aleminde. Kazanınca şampiyonluğun ana favorisi haline de gelmedik. Bize bu galibiyet büyük bir moral ve öz güven verdi. Aytemiz Alanyaspor maçını buna bağlamamız lazım. Sadece bizim için değil, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geriden gelenler için de lig yeniden başladı\" dedi.

\"MAÇIN BAŞINDAKİ HAMLELERİMİZ SONUÇ VERDİ\"

Maçın başındaki hamlelerinin sonuç verdiğini ifade eden Kocaman, \"Aynı şeyleri ısrarla, sabırla yapmaya çalışıyorlar. Oyunu bütün olarak düşündük. Esas olan topu üç direğin arasına sokabilmektir. Çok daha güçlüsünü Trabzonspor\'a karşı yaptık ama öne geçemedik. Maçın başındaki hamlelerimiz sonuçlar verdi. Öne geçtikten sonra oyunu koruma düşüncesi fazlalaşıyordu, bugün ana plana daha uygun hareket ettik. Üçüncü bölgede, rakibin en etkili alanında rahat hareket etmelerine şans tanımadık. İstediğimiz her şey hemen hemen oldu\" diye konuştu.

\"DOĞRU NEYSE O YAPILSIN\"

Beşiktaş\'ın Bayern Münih maçlarını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçı için erteleme talebinde bulunacağının hatırlatılması üzerine konuşan Kocaman, \"Biz 2012-2013 sezonunda oynanabilecek 65 maçın 64\'ünü oynadık. Bir kere bile böyle bir talebimiz olmadı. Sezon başında belli olan bir fikstür, çok anlamlı bir talep değil. Yanlış anlaşılmasın, doğru neyse o yapılsın. Beşiktaş\'ın, Bayern Münih maçı ile bizim kupa müsabakasının alakası yok. Bu talebin anlamını ben anlamadım. Maçın olduğu tarihe bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bizim de bundan faydalanma durumumuz yok. Yanlış bir talep. Fenerbahçe maçından sonra Bayern Münih karşılaşması olur, ulusal durum deriz, bizi o dönemde düşünmeyenlere rağmen ben düşünürüm o zaman. Öyle bir şey de yok. Sanmıyorum erteleme olacağını\" ifadelerini kullandı.

\"SAVUNMAYI ÖN TARAFTAN BAŞLATTIK\"

Maç maç gittiklerini belirten tecrübeli hoca, \"Oyunu bütün olarak görüyorum. Savunmayı ön taraftan başlattık. Bana karşı yıllardan beri değiştirilemeyen bir algı var, savunma, savunma. Ben buna topu geri almak diyorum. Bunun ciddi riski de var. Geçişlere uygun bir durum. Sevilla karşısında bunu yaptılar. Sadece önde baskı gibi düşünmemek lazım, magazinleştirmek ve ucuzlaştırmak doğru değil. Anlık tek maç üzerinden gidiyoruz. Bu maç da Trabzonspor karşılaşması gibi olabilirdi. Başakşehir\'in kendi çapları açısından cılız ataklarından biri gol olabilirdi. Hep sonuç üzerinden gidiyoruz. Bütündeki problemleri göz ardı ediyoruz. Sezonun pek çok bölümünde böyle oynadık. Fark ise bugün rakibin kalibresinin yüksek olmasıydı\" dedi.

\"KİŞİSEL OLARAK SPORCU SAĞLIĞINA ÖNEM VERİRİM\"

Omuz sakatlığı yüzünden geçtiğimiz haftalarda forma giyemeyen Giuliano ile ilgili de yorumlarda bulunan Kocaman, \"Doku 3 haftada kendini onardı. Oynaması riskliydi. Kişisel olarak sporcu sağlığına önem veririm. Oynama konusunda baskı yapmam. Giuliano oynamak için ısrar etti. Ters bir durumda nüksetse ameliyat gerekebilir ve 2-3 hafta daha sakatlığı uzayabilirdi. Milli takıma da gidemeyebilirdi. Zor bir milli takımı var. Bu riski de içinde barındırarak oynamak istedi. Kulüp ve kendi için güzel bir yaklaşımdı\" şeklinde konuştu.

\"BEŞİKTAŞ\'I SAHASINDA YENMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ\"

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu ifade eden Kocaman, \"Bu maç hiçbir şeyi değiştirmez. Sezon sonuna kadar kolay bitecek bir baskı değil. Eğer Başakşehir bu seviyelerde oynarsa 5-6 yıl sonra onlar için de baskı olacaktır. Büyük takımların genel dinamiklerinden biri baskıdır. 3 Temmuz\'dan sonraki 1-2 yıl Fenerbahçe için sıcak dönemdi ve cevap verme ihtiyacı vardı. O dönemde Fenerbahçeliler birbirine destek verdi. Sonraki süre öyle değil. Sezon sonu kongre de dahil, taraftarı da içine alan baskının son derece yoğun olacağı gözüküyor. Beşiktaş\'ı sahasında yenmek için oynayacağız, orada kazansak da bu baskı sezon sonuna kadar bitmez\" açıklamasında bulundu.

