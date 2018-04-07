Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: \"Beklenmedik bir mağlubiyet aldık\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \"7-8 bin taraftarımız geldi, bu bize güç veriyor\"

\"Demba Ba konusu ile ilgili yorum yapmam doğru değil\"

\"Lige keyif katıyoruz\"

İbrahim ALİOĞLU-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Medipol Başakşehir\'e mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor\'da teknik direktör Erol Bulut, lig sonu hedeflerinin en az 40 puan olduğunu söyledi. Bulut, maç sonu basın toplantısında kalan 6 maçtan en iyi sonuçla ayrılacaklarını belirtti.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, \"Medipol Başakşehir karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldık. Böyle kaliteli takımlara karşı en ufak hatayı rakip iyi değerlendiriyor. 18\'inci dakikada yaptığımız o ufak hatadan yediğimiz bir gol var. İlk yarıda bizim ürettiğimiz birkaç pozisyon var ama biz bu golü bulamadık. İkinci yarıda rakibimizin kalemizde hemen hemen hiç pozisyonu yok. Biz de ikinci yarıda pozisyon üretemedik ama böyle kaliteli takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonlardan birini değerlendirmeniz gerekir. Rakip o pozisyonu bulunca iyi değerlendiriyor. Sonuçta Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey takımlar. Onlar böyle pozisyonları yakaladığında daha iyi değerlendiriyorlar. Biz önümüze bakarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzde 6 maçımız daha var. Bu 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız\" açıklamasını yaptı.

AVCI: \"7-8 BİN TARAFTARIMIZ GELDİ, BU BİZE GÜÇ VERİYOR\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Evkur Yeni Malatyaspor galibiyeti ile ilgili olarak, \"Rakibimiz, özellikle Erol hoca geldikten sonra 37 puanlı ve blok halinde oynayan, merkezi kapalı tutan ve direkt oyunu oynayan, kenar ortalardan gol bulan bir ekip. Oyunda topa sahip olmak önemli. Yüzde 78 biz topla oynadık. Topla daha fazla oynayabilmek için Mahmut\'u defansta oynattık. Maç sonunda yüzde 74 topla oynadık. Yüzde 70 dönen topları topladık, ciddi pozisyon vermedik. Topa sahip olduk. Bu tarz maçları oyunun yönünü değiştirerek çözebilirsin. 3\'üncü bölgeye gelerek ceza sahası içinde kalabalık olamadığımızdan geri dönmek zorunda kaldık. Böyle haftalarda ciddi pozisyon vermemek önemli. Ancak çok pozisyona da giremedik. Bugün öndeyiz. Malatyaspor\'u tebrik ediyorum. 7-8 bin taraftarımız geldi. Bu bize güç veriyor. Umarım bundan sonra da böyle devam eder\" dedi.

\"DEMBA BA KONUSU İLE İLGİLİ YORUM YAPMAM DOĞRU DEĞİL\"

Avcı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın Demba Ba ile ilgili yapmış olduğu açıklama ile ilgili gelen bir soruya, \"Bizim kulübümüzün adının geçmediği bir konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yorum yapmak benim adıma doğru değil\" yanıtını verdi.

\"LİGE KEYİF KATIYORUZ\"

Avcı, şampiyonluk mücadelesinin çok keyifli geçtiğini ve Galatasaray gibi coşkulu oynayan bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, \"Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve biz bu yarıştayız. Şampiyonluk alışkanlığı olan kulüpler içinde yarışmak harika bir durum. Bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Kazanırsak da kaybedersek de, olsak da olamasak da, tavrımız değişmeyecek. Lige keyif katıyoruz. Olumsuz şeyler bir gün bitiyor. Türk futboluna bir şeyler katabilmek önemli. Oyunu geliştirmek önemli. Tarihi önemli bir takımla coşkulu bir oyun oynayacağız. Umarım karşılığını biz alırız\" diye konuştu.

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