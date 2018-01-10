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Spor

Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1 (Hazırlık maçı)

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi

10 Ocak 2018 23:59

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA)

Süper Lig\'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde Medipol Başakşehir\'in kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta İstanbul ekibi, sahadan 4-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Turuncu-lacivertliler ilk yarıyı Eljero Elia, Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci\'nin golleriyle 3-0 önde kapattı. İki takımın da büyük oranda değişiklik yaparak başladığı ikinci yarıda Evkur Yeni Malatyaspor, Nacer Barazite\'nin ayağından bulduğu golle farkı 2\'ye indirdi. Maçın son dakikalarında kazanılan penaltıyı Mevlüt Erdinç ile gole çeviren Medipol Başakşehir, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir\'de sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Aurelien Chedjou, mücadelenin ilk 45 dakikasında sahada kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçtan detaylar
-Chedjou\'dan detaylar

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