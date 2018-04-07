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Spor

Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,(DHA) STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan (Dk

07 Nisan 2018 00:57

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan (Dk. 90 Gökhan İnler), Visca, Arda, Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 72 Bajic)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - İssam, Mina, Sadık, Cissokho (Dk 64 Gilberto), Murat, Rahman, Aytaç, Pereira (Dk. 77 Eren), Adem (Dk. 85 Berk), Khalid Boutaib 
GOLLER: Dk. 18 Elia (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Kerim Frei (Medipol Başakşehir) - Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasının açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor\'u 18\'inci dakikada Elia\'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir puanını 59 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9\'uncu sırada kaldı.

13\'üncü dakikada ceza sahası dışında Emre Belözoğlu\'na yapılan müdahale sonrası hakem Barış Şimşek serbest vuruş kararı verdi. Başakşehir\'de topun başına geçen Edin Visca\'nın vuruşu kaleci Ertaç\'ın kontrolünde auta gitti.
18\'inci dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Visca\'nın kaleye paralel olarak arka direğe gönderdiği topa Elia dokundu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
28\'inci dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında Elia ile verkaça giren Adebayor\'un şutu kaleci Ertaç\'ta kaldı.
32\'nci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor\'dan Pereria\'nın şutu Epureanu\'ya çarparak kalenin sağından kornere çıktı. 
35\'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor forveti Boutaib\'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.
42\'nci dakikada İrfan\'ın ceza sahası içindeki Elia\'ya pasına İssam, müdahalede bulunarak topu kornere gönderdi ve olası bir golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir\'in 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
50\'nci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara\'nın ceza sahasına yaptığı ortayı Adebayor, Visca\'ya indirdi. Visca\'nın yarım vole vuruşu üstten auta gitti.  
84\'üncü dakikada gelişen Medipol başakşehir atağında Arda pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Bajic\'in şutu yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir mücadeleyi 1-0\'lık skorla kazandı.

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