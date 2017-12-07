Medipol Başakşehir - Braga maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında bugün Portekiz temsilcisi SC Braga ile kendi evinde karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 21.00\'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu\'ndan John Beaton yönetecek. John Beaton\'ın yardımcılıklarını Douglas Potter ve Sean Carr yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jordan Stokoe, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ile Alan Muir olacak.

İki takımın ilk 11\'i şöyle;

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfancan, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç

SPORTING BRAGA: Matheus - Esgaio, Viana, Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Sousa, Martins