T24 LogoT24 Logo
Spor

Medipol Başakşehir - Braga maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında bugün Portekiz temsilcisi SC Braga ile kendi evinde karşılaşacak

07 Aralık 2017 23:16

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında bugün Portekiz temsilcisi SC Braga ile kendi evinde karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 21.00\'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu\'ndan John Beaton yönetecek. John Beaton\'ın yardımcılıklarını Douglas Potter ve Sean Carr yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jordan Stokoe, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ile Alan Muir olacak.
İki takımın ilk 11\'i şöyle;
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfancan, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç
SPORTING BRAGA: Matheus - Esgaio, Viana, Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Sousa, Martins

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa LigiGrubuMedipol BaşakşehirPortekizSC BragaBaşakşehir Fatih Terim StadıFutbol Federasyonu John BeatonJohn BeatonDouglas PotterSean CarrKarşılaşmanınJordan StokoeSteven McLeanAlan MuirBAŞAKŞEHİR Mert Günok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24