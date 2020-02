Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından

Şenol Güneş: \"İyi takımların bunu telafi edeceğini düşünüyorum, biz de iyi bir takımız\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta çok üstün oynadıklarını ve puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Güneş, \"Oyuna başlarken lider durumda olan Başakşehir\'e karşı kazanmak istiyorduk. Beklemediğimiz şekilde birincisi ofsayttan ikincisi kornerden her gelen topu gol olarak kalemizde gördük. Hücumda basıp etkili olmak istedik. 1-0\'ı korumak isteyen takıma karşı oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı. Oyun üstünlüğü ve net pozisyonlar var ama mağlup olan biziz. Bu oyun üstünlüğü daha da üstün olabilir. Böyle bir maçta bu şekilde yediğimiz gol ve kaçırdığımız goller bize pahalıya mal oldu. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Gol yiyince herkes eleştirilir. Kornerde vurdurmamak lazımdı. Bireysel hataları bizim tartışacağımız hatalardır. Yediğimiz gol sayısı fazla. Çok maçta yediğimiz goller var. Ofans, defans ve orta saha olarak bir takımız. Bunlar olduğu sürece kazanmakta zorlanıyoruz. Beklenti büyüktü. Rakibe üstünlük vermeden puan kaybetmek bizim adımıza olmadı. Kazanabilirdik. Dikkat dağınıklıkları var. Netice alınması gereken bir maçtı. Hata yapanlara biz de gerekenleri yapacağız\" dedi.

GÜNEŞ: \"İYİ TAKIMLARIN BUNU TELAFİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM, BİZ DE İYİ BİR TAKIMIZ\"

Hücumda etkin olamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: \"Sıralamada yerimiz aşağıda. Bugün kazansak da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı, kaybettik ve yine net değil. Bunun için de hamle yapmamız gerekecekti. Hücumda etkinlik sayısını göremedim. Lens, Vagner, Babel, Mustafa hücumda etkili olamadı. Bu oyuncularımızın performansını yukarıya çıkarmak ve diğer isimlerle yarıştırmak istiyoruz. Pepe\'nin de söylemek istediği buydu ama başka türlü anladılar. Birbirimizi kırarak dökerek değil, destek olarak gitmeliyiz. Bu oyunla kazanmalıydık. Bu oyunla kaybettiğimiz için, bu oyunun üzerine çıkmalıyız. Rakibi ezen maçlarda da kaybettik. Antalyaspor maçı böyle bir maçtı. Kayıpları oyun olarak değerlendireceğiz. Üzüleceğiz, kızacağız ama moralimizi bozmayıp ayakta kalacağız. Kadromuz yeterli. Kendi verimleri düşük ama bugünkü oyuna baktığımızda verimi yükselebilecek bir oyun vardı. Oyuncularımızın kalitesini yukarı çıkarmak gerekiyor. Başarısızlığın verdiği kendine güvensizlik de oluyor. Bunlar bizim beklediğimiz sonuçlar değil. Ne olursa olsun oyunculara kazanarak güven duygusu aşılayamadık. Genk maçı sonrasında konsantrasyon, motivasyon konularını konuştuk ve hemfikiriz. Ama bugün burada gol bulamadığınızda işler değişiyor. Kamuoyunda böyle beklentileri olanlar da var ve bunlara da alet oluyoruz. Bu maçı son dakikada 1-1 de bitirebilirdik, 2-1 ya da 3-1 de bitirebilirdik. O zaman da en büyük favori biz olurduk. Etik değerler açısından oyuncunun konuşması gereken nokta performansıyla ilgilidir. Başakşehir bugün oyun olarak üstün değildi ama geldiği zaman etkili geldi. Bunların olmaması gerekiyor. İyi takımların bunu telafi edeceğini düşünüyorum, biz de iyi bir takımız.\"

\"DİĞER TAKIMLARIN ALACAĞI SONUÇLAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR\"

Şenol Güneş, diğer takımların kayıplarına göre hesap yapmadıklarını kaydederek, \"Herkesin kendi açısından sebepleri var. Ekonomi, transfer, futbola bakış gibi çok şey söylenebilir. Diğer takımların kayıplarına göre hesap yapmıyoruz. Biz üstümüzde bulunan takımlardan iyi olduğumuzu düşünüyoruz ama şu anda gerideyiz. Antalyaspor maçını kazansaydık, buraya lider olarak gelebilirdik. Burada mühim olan devre arasına kadar en az puan kaybını yaşamak. Bu sıralamada Kasımpaşa çok iyi gitti, bugün kaybetti. O zaman kötü demek benim haddim değil. Diğer takımların alacağı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Ama bu istikrarsızlık bizim için de geçerli, diğer takımlar için de. Ortalama 2 puan bile bizim için doğru değil. Şu ana kadar kaybettiğimiz 15 puanın yarısını almamız gerekiyordu. Bugün Başakşehir 1-0 kazanırken, biz bu tip maçları kazanamadık. Bizim birçok planımız var ama bunu uygulamak önemli. Şu anda bugün oynamayan 3 orta saha vardı. Oğuzhan, Adem ve Tolgay kenardaydı. Topu hücuma taşıma konusunda bir sıkıntımız yok zaten. Bugün Mustafa\'yı ortadan hücuma soktuğumuzda top kazanıp pasını attı. Öndeki oyuncuların baskı yapması ve gol atması gerekiyor. Burada Larin\'i denedik, şimdi Güven var. Deniyoruz her zaman. Bugün oyun olarak atağı daha etkili kullanabileceğimiz pozisyonlar oldu ama netice itibariyle kullanamadık. Bu kadar pozisyonu kısır olan bir maçta böyle bir gol yiyip, 3 puan kaybetmek bizim adımıza olmadı. İlk yarıda Adriano\'yu değiştirdik, sonra da oyuncuların kondisyonunu bekledik. Maçı kaybedince bu eleştiriler haklı olarak oluyor. Konsantrasyon çok önemli. Takımdaki her şey çok iyi olsa zaten performans iyi olur. Babel 1 tane çok güzel şut attı, biz daha çok şut atmasını bekledik. Bunları üretenleri oyuna alıyoruz zaten. Eldeki oyuncularla en iyileri yapmak zorundasınız\" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

AVCI: \"BU KREDİLERİ CEBİMİZE KOYMAK SON DERECE ÖNEMLİ\"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iyi savunma yaptıklarını ancak basit top kayıpları olduğunu belirterek, \"Maçtan evvel Beşiktaş\'la ilgili hazırlanırken, ligin bireysel olarak en zengin oyuncu grubuna sahip takımı, 3 yılda 2 şampiyonluk yaşamış ekibi ve ligin en geniş alanda oynayan takımı olma özelliklerini dikkate aldık. Geçişlerde öndeki oyuncularla geçişleri tamamlayan bir takım Beşiktaş. Kenar ortalarda anahtar oyuncuların alacağı pozisyon ve merkezi kapatarak oynatmayarak bir plan kurduk. Birinci kriter, ligin az mesafe kat eden takımı olan Beşiktaş\'a karşı topa sahip olmamız gerekiyor. Set oyununda oyun yönünü değiştirmek gerekiyordu. Sayılmayan golümüz, hemen hemen benzer bir durumdu. İlk yarıda sahanın bütün bölümlerinde pas yaptık ve golü duran topta yaptık. Bundan sonra ise Beşiktaş\'ın bize kurduğu baskı öne çıktı. Golden sonra bize büyük baskı kurdular. İkinci yarıda da stratejiyi değiştirdik. Mesafeyi daraltıp, savunma oyunuyla baskı kurmak istedik. Savunmanın büyük bölümünü doğru yaptık ama basit top kayıpları yaptık. Bazen böyle maçlar oynayacağız. Bunları kazanabilmek önemli. Beşiktaş, diğer maçlardan daha fazla koştu. Takımın grup enerjisi çok iyiydi. Bazen çok iyi oynamadan da başka planları deneyerek de kazanmak önemliydi. 11\'inci haftada rakipler kaybederken, bu kredileri cebimize koymak son derece önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Beşiktaş\'a da başarılar diliyorum\" dedi.

\"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN TAKIM SAVUNMASINI İYİ YAPMAK LAZIM\"

Şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini kaydeden Avcı, Son 2 yıldır zirve yarışındayız. Birini 33 diğerini 34\'üncü haftada bıraktığımız şampiyonluk yarışının yine içinde olmak istiyoruz. Oyun planları ve oyunla güçlü olmamız lazım. İlk 8 hafta özellikle rakiplerden daha fazla puan almamız gerektiğini düşündüm. Şampiyon olmak için takım savunmasını iyi yapmak lazım. Set oyunu oynarken savunmanın nasıl yapıldığını gösteriyoruz. 23 hafta var daha. Bu süreçte çok değişik oyunlar ve skorlar olacak. Geçen sene Avrupa\'da 10 maç oynadık ve yıpratıcı oluyor. Bir avantajımız var ve umarım bunu doğru kullanırız. Beşiktaş bizi baskı anlamında rahatsız etti. Basit de top kayıpları yaptık. Beşiktaş bugün özellikle ikinci toplarda da bizden üstündü. Sıcak temastan kaynaklanan bir oyundan çıkıyor bu pas hataları\" diye konuştu.

\"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ GİBİ KULÜPLERLE YARIŞIP BUNU HİSSETTİREBİLMEK HARİKA BİR DUYGU\"

Adebayor\'un yedek kalmasına ilişkin açıklama yapan Avcı, \"Adebayor geçen hafta sakattı. Konya\'da oynayan takım, yerine oynayan oyuncu iyi bir performans gösterdi ve biz de tasarrufumuzu bu yönde kullandık. Adem Ljajic\'in oyuna girmesinin ardından merkezi santrforla kapattık. Mahmut\'un sakatlığı olunca da Adebayor yerine Attamah\'ı oyuna almak zorunda kaldık. Bugün devre arasında planımızı değiştirdim. Skor olarak ben de istiyorum 3-4 gol atmak. Ama her maç ve her rakip zor. Önemli olan kazanmaktır. Benim takımımda bir oyuncu 20 gol atmaz. Önemli olan oyuna ve akla odaklanmaktır. Antalya maçında 4-0 kazandık, ertesi hafta başka bir maçla karşılaştık. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerle yarışıp bunu hissettirebilmek harika bir duygu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında çok kazandık. Ama benim için diğer maçları kazanabilmek daha değerlidir. Son 2 senedir düşen takımlara maç kaybettik. Bazı takımlar bazılarına denk gelebilir. Türk futbolunun çok değerli, kültürü ve refleksi olan bir takımıyla oynadık. Bugün bize karşı üstünlük kurdular ama biz kazandık\" diyerek sözlerini tamamladı.

